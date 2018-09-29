2018-09-29T09:11:12+03:00
Происшествия

В Самарской области произошел пожар у мужского монастыря

По предварительным данным, загорелся штабель со шпалами
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Пожар начался рано утромПожар начался рано утромФото: СОЦСЕТИ
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29 сентября в Самарской области произошел пожар. Огонь вспыхнул около 8 утра у Свято-Вознесенского мужского монастыря. Он находится в Сызрани.

-Там загорелся мусор, - сообщили представители ГУ МЧС России по Самарской области. Огонь охватил площадь в 20 метров.

Пожарный расчет прибыл на место происшествия в 8:30. Пожар ликвидировали почти сразу.

Как сообщают очевидцы, на территории монастыря загорелся штабель со шпалами. Они дали едкий дым. Причины пожара и ущерб от него устаналивается. По предварительной информации, никто не пострадал.

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