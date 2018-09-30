Легковушку разорвало: в Самарской области лоб в лоб столкнулись грузовик и «Приора»

30 Сент. 08:26 2018-09-30T08:38:31+03:00

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Рано утром в субботу, 29 сентября, в Красноярском районе Самарской области произошла страшная авария. В районе 5:15 на обводной дороге «Обход Красного Яра» лоб в лоб столкнулись грузовик «ГАЗ» и «Лада Приора». Погибли два человека – водитель и пассажир легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, что «Приора» ехала со стороны трассы М5. На 7 км дороги 32-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречку, где и врезался в «ГАЗ». Удар был настолько сильным, что «Приору» буквально разорвало, а грузовик перевернулся. Мужчины, которые были в салоне легковушки, скончались на месте. Водитель и пассажир «ГАЗа», к счастью, остались живы. Они отделались травмами.

Легковушку буквально разорвалоФото: ГУ МВД России по Самарской области

На месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас правоохранители проводят проверку.