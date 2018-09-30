19-летний фрезеровщик из Самары стал лучшим представителем России на EuroSkills в Будапеште
Фрезеровщик из Самары 19-летний Михаил Воронцов стал лучшим представителем России на чемпионате Европы EuroSkills 2018, который проходил в столице Венгрии Будапеште. Студент третьего курса Поволжского государственного колледжа опередил своих одноклубников по количеству набранных баллов, сообщает пресс-служба «WorldSkills Russia».
- Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и получил золотую медаль, опередив конкурентов из Австрии (2 место) и Португалии (3 место), - говорится в сообщении.
Михаил родился в Самаре. Его отец – бортрадист, мама – контролер на заводе. Процессами металлообработки молодой человек увлекся еще на уроках труда в школе. В свободное время Михаил занимается музыкой, любит путешествовать.
EuroSkills – самые масштабные соревнования Европы по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет. Их проводят раз в два года в одной из 29-ми стран-участниц «WorldSkills Europe».