19-летний фрезеровщик из Самары стал лучшим представителем России на EuroSkills в Будапеште

30 Сент. 10:29 2018-09-30T10:29:14+03:00

Михаил родился в Самаре. Его отец – бортрадист, мама – контролер на заводе. Фото: «WorldSkills Russia».

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Фрезеровщик из Самары 19-летний Михаил Воронцов стал лучшим представителем России на чемпионате Европы EuroSkills 2018, который проходил в столице Венгрии Будапеште. Студент третьего курса Поволжского государственного колледжа опередил своих одноклубников по количеству набранных баллов, сообщает пресс-служба «WorldSkills Russia».

- Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и получил золотую медаль, опередив конкурентов из Австрии (2 место) и Португалии (3 место), - говорится в сообщении.

Михаил родился в Самаре. Его отец – бортрадист, мама – контролер на заводе. Процессами металлообработки молодой человек увлекся еще на уроках труда в школе. В свободное время Михаил занимается музыкой, любит путешествовать.

EuroSkills – самые масштабные соревнования Европы по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет. Их проводят раз в два года в одной из 29-ми стран-участниц «WorldSkills Europe».