В Самаре таксист залетел под троллейбус

30 Сент. 11:00 2018-09-30T11:03:07+03:00

Разбираться, как таксист не заметил троллейбус, будут правоохранители. Фото: читатель "КП"

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ДТП с участием общественного транспорта произошло в Самаре утром в воскресенье, 30 сентября. На Московском шоссе рядом с Ботаническим садом автомобиль такси «Рено Логан» врезался в троллейбус. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказал очевидец.

- Таксист ехал прямо за троллейбусом от кольца Авроры. Не знаю, как так вышло, но легковушка врезалась прямо в заднюю часть троллейбуса. У такси смяло капот, как бумажку, - рассказал самарец Виктор П.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: читатель "КП"

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они и будут разбираться во всех подробностях аварии.