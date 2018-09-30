Видео: сызранец ударил пенсионерку бревном по голове, пока его приятели дрались в грязи

30 Сент. 18:35 2018-09-30T18:35:45+03:00

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Ролик с пьяной дракой около одного из частных домов Сызрани шокировал пользователей соцсетей. Видео, опубликованное в одном из городских сообществ, появилось днем в воскресенье, 30 сентября. На нем видно, как два голых по пояс мужчины дерутся в грязи. Автор ролика уверяет, что мужчины были пьяны. Однако, по его словам, это совсем не главное.

- Двое мужчин боролись и душили друг друга, но это не главное. Как вы видите, на заднем плане стояла пожилая женщина, которую избил мужчина. Ещё до того, как началась съёмка, этот мужчина взял бревно и ударил им по голове женщине, - утверждает автор видео.

Произошло все это в Юго-Западном районе Сызрани, напротив одного из шиномонтажей.