Призматоид от икосаэдра отличишь? Трехлетняя Алиса из Самары поразила Галкина знанием сложнейших фигур

1 Окт. 07:43 2018-10-01T18:44:37+03:00

В свои три года Алиса разбирается в геометрических фигурах получше любого профессора

Изменить размер текста: A A

Трехлетняя Алиса Черноусова из Самары удивила Максима Галкина знанием "фигурок". "Скромная и талантливая" девочка легко отличает додекаэдр от призматоида. И знает такие слова, которые и взрослые не выговорят.

- Это же тело Мейсснера, - уверенно выпалила Алиса, увидев то, что любой человек бы назвал просто зеленой пирамидой. А потом махнула рукой: ой, а вон - просто цилиндр. Когда девочка восхищенно захлопала, увидев гиперболлический параболоид, зал восхищенно выдохнул: еще и выговорить все это Алиса может!

Сама Алиса призналась, что сейчас выбирает, где ей учиться в Самаре или в Москве:

- В Самаре очень красивый фонтан на набережной, а в Москве очень много передач всяких телевизионных, выбирай, что хочешь. А когда я вырасту, я буду поваром - буду готовить торты и пирожки, - поделилась планами девочка.

- Она у меня с детства такая, - улыбается мама уникума Ольга Черноусова из зала.

Сейчас Алисе можно помочь выиграть: голосовать за девочку можно на сайте программы.