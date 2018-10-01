В Самаре на Гагарина водитель «Ниссана» сбил женщину на «зебре»

1 Окт. 09:28 2018-10-01T09:29:20+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, примерно в 21:30 на улице Гагарина в Самаре произошло ДТП. Там в районе пересечения с улицей Мяги под колеса иномарки попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 36-летний водитель автомобиля «Ниссан» двигался со стороны Революционной в направлении улицы Тухачевского. Напротив дома № 18А по улице Гагарина автомобилист превысил скорость и вовремя не затормозил, увидев человека на дороге. Вследствие этого он сбил 44-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила серьезные травмы. Прибывшие на место происшествия медики оказали ей необходимую помощь, а затем увезли в больницу. Женщину госпитализировали. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.