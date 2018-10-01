2018-10-01T09:54:58+03:00
Общество

Жителей домов у развязки Московское шоссе/Луначарского защитят от шума

Там установят специальные щиты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новая дорога лишила сна жителей домов на пересечении Московского шоссе и улицы ЛуначарскогоНовая дорога лишила сна жителей домов на пересечении Московского шоссе и улицы ЛуначарскогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского смонтируют шумопоглощающие щиты. Разработкой соответствующего проекта власти региона обещают заняться уже в этом году.

Напомним, что развязка-эллипс заработала в октябре прошлого года. Почти сразу жители ближайшего дома – Московское шоссе, 2 – стали жаловаться на то, что из-за дорожного шума не знают покоя ни днем, ни ночью. Тогда представители минтранса предложили защитить жителей шумозащитными экранами, однако эта идея не устроила их. Экраны закрыли бы им весь вид из окна. В связи с этим чиновники предложили установить прозрачные щиты. Правда, точные сроки реализации данной идеи они пока не называют.

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