Жителей домов у развязки Московское шоссе/Луначарского защитят от шума

1 Окт. 09:54 2018-10-01T09:54:58+03:00

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В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского смонтируют шумопоглощающие щиты. Разработкой соответствующего проекта власти региона обещают заняться уже в этом году.

Напомним, что развязка-эллипс заработала в октябре прошлого года. Почти сразу жители ближайшего дома – Московское шоссе, 2 – стали жаловаться на то, что из-за дорожного шума не знают покоя ни днем, ни ночью. Тогда представители минтранса предложили защитить жителей шумозащитными экранами, однако эта идея не устроила их. Экраны закрыли бы им весь вид из окна. В связи с этим чиновники предложили установить прозрачные щиты. Правда, точные сроки реализации данной идеи они пока не называют.