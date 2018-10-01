Под Южным мостом в Самаре парня задавил насмерть его собственный автомобиль

1 Окт. 10:44 2018-10-01T10:44:45+03:00

Полиция проводит проверку по факту происшествия Фото: из личного архива

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту трагедии

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Вчера утром, 30 сентября, под Южным мостом на берегу реки Самара в Железнодорожном районе произошла трагедия. Там погиб 27-летний местный житель. Парень угодил под колеса своего собственного автомобиля - "Лада Приора".

- Машина была припаркована на берегу реки за лодками и покатилась на хозяина из-за неисправности тормозной системы. Травмы, полученные потерпевшим, оказались несовместимыми с жизнью, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр и опрошены очевидцы. Сейчас назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет установить точную причину смерти молодого человека.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.