2018-10-01T11:47:48+03:00
Общество

В Самаре запустили еще один бесплатный автобус до ТК «Амбар»

Он будет курсировать между торговым комплексом и Южным городом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бесплатный автобус из Южного города до "Амбара" решили пустить по многочисленным просьбам самарцевБесплатный автобус из Южного города до "Амбара" решили пустить по многочисленным просьбам самарцевФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В понедельник, 1 октября, в Самаре начал работать новый бесплатный автобусный маршрут. Его запустили по маршруту «Южный город – ТК «Амбар». Информация об этом размещена на официальной странице торгового комплекса в соцсети.

Пока точного расписания движения автобуса нет, зато известно, что он будет делать следующие остановки: «Южный 1» (старый Южный город) – «Бассейн» (около спортивного комплекса) и «Школа». Далее автобус идет в «Южный 2» (новый Южный город) и забирает пассажиров с остановки на Южном шоссе.

Также представители торгового комплекса отмечают, что автобус, который курсировал по маршруту «Площадь Кирова – ТК «Амбар», временно приостановлен.

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