В Самаре на Свободы – Ново-Вокзальная маршрутка столкнулась с фурой

1 Окт. 13:32 2018-10-01T13:32:17+03:00

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Днем в понедельник, 1 октября, на пересечении улиц Свободы и Ново-Вокзальной в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщают очевидцы в соцсетях, там столкнулись маршрутка № 272 и фура DAF.

Видимо, автомобилисты не поделили дорогу, из-за чего и столкнулись боками. У «Газели» оказалось разбито лобовое стекло и смяло капот, а большегруз лишился части бампера. По предварительным данным, в результате случившегося пострадали две женщины.

Отметим, что спустя некоторое время после этого происшествия на Ново-Вокзальной произошло еще одно ДТП. Правда, уже на перекрестке с улицей Вольской. Там автомобилистка не пропустила автомобиль ДПС, подпортив ему переднюю часть. Скорее всего, полицейские торопились на оформление аварии на улице Свободы, но так и не доехали до места назначения.