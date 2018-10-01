2018-10-01T13:32:17+03:00
Происшествия

В Самаре на Свободы – Ново-Вокзальная маршрутка столкнулась с фурой

По предварительным данным пострадали два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Автомобилисты не поделили дорогу и столкнулись бокамиАвтомобилисты не поделили дорогу и столкнулись бокамиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Днем в понедельник, 1 октября, на пересечении улиц Свободы и Ново-Вокзальной в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщают очевидцы в соцсетях, там столкнулись маршрутка № 272 и фура DAF.

Видимо, автомобилисты не поделили дорогу, из-за чего и столкнулись боками. У «Газели» оказалось разбито лобовое стекло и смяло капот, а большегруз лишился части бампера. По предварительным данным, в результате случившегося пострадали две женщины.

Отметим, что спустя некоторое время после этого происшествия на Ново-Вокзальной произошло еще одно ДТП. Правда, уже на перекрестке с улицей Вольской. Там автомобилистка не пропустила автомобиль ДПС, подпортив ему переднюю часть. Скорее всего, полицейские торопились на оформление аварии на улице Свободы, но так и не доехали до места назначения.

Полицейские не доехали до места ДТП, тоже попав в аварию Фото: Соцсети

Полицейские не доехали до места ДТП, тоже попав в авариюФото: Соцсети

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет