В Самаре на Свободы – Ново-Вокзальная маршрутка столкнулась с фурой
Днем в понедельник, 1 октября, на пересечении улиц Свободы и Ново-Вокзальной в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщают очевидцы в соцсетях, там столкнулись маршрутка № 272 и фура DAF.
Видимо, автомобилисты не поделили дорогу, из-за чего и столкнулись боками. У «Газели» оказалось разбито лобовое стекло и смяло капот, а большегруз лишился части бампера. По предварительным данным, в результате случившегося пострадали две женщины.
Отметим, что спустя некоторое время после этого происшествия на Ново-Вокзальной произошло еще одно ДТП. Правда, уже на перекрестке с улицей Вольской. Там автомобилистка не пропустила автомобиль ДПС, подпортив ему переднюю часть. Скорее всего, полицейские торопились на оформление аварии на улице Свободы, но так и не доехали до места назначения.
Полицейские не доехали до места ДТП, тоже попав в авариюФото: Соцсети