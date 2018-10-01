2018-10-01T13:35:50+03:00
Умные вещи

Билайн на 20% увеличил 4G-сеть в Самаре и области

В регионе появилось более 100 новых базовых станций
Кирилл КАРИМОВ
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С начала 2018 года в Самарской области «ВымпелКом» (бренд Билайн) запустил более сотни новых базовых станций, работающих в стандарте LTE. В настоящее время сетью 4G охвачена большая часть территории области, на которой проживает более 80% населения.

Продолжились работы по улучшению качественных характеристик уже существующей сети – произведена модернизация транспортной сети, благодаря чему появилась возможность запустить сеть LTE+ Advance в ключевых районах Самары и Тольятти. Получаемая абонентами скорость возросла с 20 до 75 Мбит/с. Кроме того, технические специалисты компании постоянно анализируют качество голосовых и пакетных сервисов, что позволяет абонентам получать услуги сотовой связи Билайн высокого уровня.

Зона покрытия высокоскоростной сетью «четвертого поколения» в Самарской области была увеличена за год на 20%, что обеспечило уверенный уровень сигнала сети LTE во всех районах Самары и в ряде городов области - Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинели, Похвистнево, Чапаевске, Отрадном, Октябрьском и Поволжском.

Параметры LTE-сети в Самаре обеспечивают среднюю пользовательскую скорость передачи данных в пределах 17-20 Мбит/с, которой вполне достаточно для комфортного пользования интернет-сервисами с помощью мобильных устройств: просмотр видео в HD-качестве, онлайн-игры и прямые трансляции без помех и задержек.

Значительное улучшение сети в Самаре произошло во всех районах города - Куйбышевском, Самарском, Ленинском, Железнодорожном, Октябрьском, Советском, Промышленном, Кировском и Красноглинском. Также сеть оператора прошла проверку большими нагрузками во время игр ЧМ-2018.

Высокая скорость и качество связи стимулируют жителей Самары активнее пользоваться мобильными сервисами и позитивно влияют на показатели: за год объем трафика в сети LTE увеличился на 70%, а доля трафика 4G на 1000 жителей в месяц в Самаре составляет 171 Тб.

Алик Носов, территориальный управляющий Самарского кластера ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня скоростной мобильный интернет на сетях «четвертого поколения» от Билайн доступен в 8 крупных населенных пунктах области и 18 районах Самарской области. Мы делаем все необходимое, чтобы удовлетворить спрос на услуги мобильного доступа в интернет, и наша сеть готова к росту числа пользователей. А всем, кто хочет протестировать новые скорости интернета «Билайн» в Самаре, мы предлагаем новый тариф «Анлим» с неограниченным пакетом интернета за 13 рублей в сутки».

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