В Самаре в парке 60-летия Советской власти вырубили деревья почти на 2 млн рублей

1 Окт. 15:58 2018-10-01T15:58:26+03:00

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В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе.

Поводом для этого послужила проверка, проведенная сотрудниками самарской межрайонной природоохранной прокуратуры по обращению депутата Госдумы Владимира Жириновского. Так, представители надзорного ведомства нашли в парке места рубки деревьев, а также пни, стволы и корни от срубленных деревьев. Как выяснилось, департамент городского хозяйства и экологии разрешения на вырубку зеленых насаждений не выдавал. Общая сумма ущерба от действий неизвестных лесорубов составила 1 984 528,96 рублей.

Уголовное дело завели по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.