«Крылья Советов» проиграли «Рубину» 2:1

1 Окт. 21:23 2018-10-01T21:56:49+03:00

У самарцев отличился Максим Канунников, у казанцев - Подберезкин и Азмун

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«Волжское дерби» завершилось победой казанцев. В заключительном матче 9 тура Российской Премьер-лиги «Рубин» переиграл «Крылья Советов» на «Казань Арене». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на 27 минуте Вячеслав Подберезкин. Полузащитник «Рубина» получил передачу от Сердара Азмуна и в окружении трех защитников самарцев умудрился пробить мимо голкипера «Крыльев» Конюхова.

Сравняли счет гости в начале второго тайма. Максим Канунников замкнул прострел Никиты Чичерина. Гол форвард «КС» праздновать не стал – Канунников раньше выступал за «Рубин».

В самом конце встречи арбитр не назначил пенальти в ворота «Крыльев». После удара Азмуна Надсон перевел мяч на угловой рукой, но на точку судья не показал.

Победу хозяевам принес гол Сердара Азмуна на 4 добавленной минуте.