«Крылья Советов» проиграли «Рубину» 2:1
«Волжское дерби» завершилось победой казанцев. В заключительном матче 9 тура Российской Премьер-лиги «Рубин» переиграл «Крылья Советов» на «Казань Арене». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Счет в матче открыл на 27 минуте Вячеслав Подберезкин. Полузащитник «Рубина» получил передачу от Сердара Азмуна и в окружении трех защитников самарцев умудрился пробить мимо голкипера «Крыльев» Конюхова.
Сравняли счет гости в начале второго тайма. Максим Канунников замкнул прострел Никиты Чичерина. Гол форвард «КС» праздновать не стал – Канунников раньше выступал за «Рубин».
В самом конце встречи арбитр не назначил пенальти в ворота «Крыльев». После удара Азмуна Надсон перевел мяч на угловой рукой, но на точку судья не показал.
Победу хозяевам принес гол Сердара Азмуна на 4 добавленной минуте.