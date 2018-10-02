«Никогда такого не было, и вот опять»: в Зубчаниновке Opel протаранил пост ДПС

2 Окт. 09:50 2018-10-02T09:50:36+03:00

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Во вторник, 2 октября, около 8:45 в поселке Зубчаниновка в Самаре произошло ДТП. Там водитель Opel Corsa «не заметил» пост ДПС, расположенный на специально выделенном кольце, и врезался в него. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По предварительным данным, водитель иномарки протаранил только забор поста, очень удачно не задев патрульный автомобиль. В результате случившегося никто не пострадал.

Отметим, что это далеко не первое подобное ДТП с участием данного поста ДПС. Ранее бывали случаи, когда «зазевавшийся» водитель врезался прямо в патрульный автомобиль и «задвигал» его в будку полицейских. Автомобилисты уверены, что это место явно не счастливое для полицейских и советуют либо установить перед зданием отбойник, либо вообще убрать оттуда пост ДПС.