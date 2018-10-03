В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве

3 Окт. 09:13 2018-10-03T09:13:53+03:00

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Недавно в одном из помещений на территории промышленной зоны в селе Городцовка Красноярского района были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 58-летний бомж и 31-летняя местная жительница.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 50-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. По предварительным данным, в день происшествия он распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил два ножа, ударил ими знакомых в область груди, а затем сбежал.

Задержанный не стал отрицать свою вину и сознался в содеянном. Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина находится под стражей.