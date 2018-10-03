2018-10-03T09:37:17+03:00
Общество

СПИД-центр провел в Ленинском районе Самары акцию «Знать о ВИЧ – значит жить»

Каждый желающий мог бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: СПИД-центрФото: СПИД-центр
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В Самаре прошла финальная в весенне-летнем сезоне профилактическая акция СПИД-центра. Акция «Знать о ВИЧ – значит жить!» состоялась в Ленинском районе на Волжском проспекте. Провели ее специалисты СПИД-центра вместе с врачами Самарской городской поликлиники №3. Быстро и бесплатно проверить свое здоровье мог любой желающий. А в случае с тестом на ВИЧ – еще и анонимно.

- В Самарской области сейчас проживает около 35 тысяч ВИЧ-инфицированных, на учёте стоят 32 тысячи из них. Важно знать свой ВИЧ-статус, а в случае необходимости своевременно начать специальное лечение, сохранив качество и продолжительность жизни, - рассказали в СПИД-центре.

Самарцы уже давно привыкли, что проверить свой ВИЧ-статус можно не только в стационарной лаборатории, но и в мобильном пункте.

- В течение нескольких месяцев, пока погода и температура воздуха позволяли, врачи СПИД-центра организовывали работу передвижной лаборатории под открытым небом - в парках, скверах, на набережной, - рассказали представители самарского СПИД-центра.

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