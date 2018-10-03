В Самарской области два подростка черенком от лопаты и металлическим прутом убили человека

3 Окт. 10:20 2018-10-03T10:20:48+03:00

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Вечером 1 октября, в минувший понедельник, в селе Красная Горка произошла трагедия. Примерно в 20-05 во дворе дома на улице 50-лет Советской власти был убит человек.

- 29-летнего жителя села Борское до смерти забили черенком от лопаты и металлическим прутом. Молодой человек скончался от черепно-мозговой травмы, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшему причинили увечья двое 17-летних подростков, учащиеся техникума. Сделали они это, по версии следствия, в ходе ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков.

В СУ СК Самарской области в связи со случившемся возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Правоохранители сейчас занимаются расследованием и продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. Злоумышленники задержаны.