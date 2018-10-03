В Самаре заключенных научили делать столы для ярмарок на площади Куйбышева
Заключенные исправительной колонии № 5, которая находится на улице Утевской в Самаре, освоили новое производство. Они научились делать торговые столы, которые во время ярмарок устанавливают на площади имени В.В. Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, производство столов организовано в рамках договора между колонией и муниципальным предприятием. Последнее предоставило необходимые материалы, а заключенные изготовили из них 80 торговых столов. Всего в данных работах участвовали 9 осужденных.
Добавим, что ИК-5 также занимается выпуском торговых домиков для продажи сувенирной продукции, которые можно было увидеть во время ЧМ-2018. К слову, продукцию для Самары выпускает еще и ИК-15. Там заключенные занимаются производством палаточной ткани.