В Самарской области водитель ВАЗа сбил насмерть шедшего по краю дороги мужчину

3 Окт. 10:57 2018-10-03T10:59:31+03:00

Авария произошла в темное время суток на трассе

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Во вторник, 2 октября, около 23:15 на 44 километре дороги «Сергиевск – Кошки – Челно-Вершины» в Кошкинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 44-летний водитель ВАЗ-21124, двигаясь по данной дороге со стороны села Кошки, сбил 40-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. В результате случившегося пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался.

В настоящее время правоохранители проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.