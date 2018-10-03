Александр Хинштейн: "В Самаре нужно строить метро и строить другими темпами"

3 Окт. 13:18 2018-10-03T13:19:33+03:00

Депутат Госдумы от Самарской области рассказал о ситуации со строительством подземки

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В Самаре собираются изменить ситуацию со строительством метро. Как заявил сегодня, 3 октября, в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, сейчас губернатор Дмитрий Азаров делает все возможное, чтобы ускорить темпы возведения новых станций.

- В Самаре строят очень мало станций метро - это плохо. В Самаре нужно строить метро и строить другими темпами. Не хочу ничего обещать, но мы будем делать все возможное, чтобы деньги из федерального бюджета нам все-таки пришли, - отметил Александр Хинштейн.

Напомним, что недавно в Самаре нашли подрядчика на завершение строительства станции метро "Алабинская". На эти цели из областного бюджета планируется выделить еще почти 1 млрд рублей. Завершить все работы предполагается до конца следующего года. В обозримом будущем в областной столице планируется начать строительсвто станции метро "Самарская".

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