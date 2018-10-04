Миодраг Божович может сменить Андрея Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов»

4 Окт. 08:13 2018-10-04T08:13:23+03:00

Не исключено, что это произойдет уже на этой неделе

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В стане самарского футбольного клуба «Крылья Советов» грядут возможные перемены. Спортивные эксперты прогнозируют скорую смену главного тренера команды. Сейчас этот пост занимает Андрей Тихонов, но уже на этой неделе, по данным «Чемпионата», вместо него во главе «Крыльев» может встать 50-летний черногорский специалист Миодраг Божович. Он известен в России своей работой в тульском «Арсенале», а также в таких командах, как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив».

По некоторым данным, смена главного тренера может произойти до матча с «Динамо», который состоится в субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена». Вопрос лишь в том, успеет ли Божович оформить все необходимые документы и рабочую визу. По другой информации, черногорский специалист возглавит самарскую команду уже после игры с москвичами.

Отметим, что сейчас «Крылья Советов» с 7 очками находятся на 15 строчке турнирной таблицы. Последнее время команда не очень часто радует победами своих болельщиков.