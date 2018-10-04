2018-10-04T10:13:43+03:00
Происшествия

Под Самарой женщина на KIA сбила насмерть пешехода и опрокинулась в кювет

Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
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В аварии также пострадали автомобилистка и ее пассажиркаВ аварии также пострадали автомобилистка и ее пассажиркаФото: Архив "КП"
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В среду, 3 октября, примерно в 19:30 на 31 км трассы «СамараБугуруслан» в Кинельском районе произошло смертельное ДТП. Там под колеса иномарки угодил пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 38-летняя женщина двигалась на автомобиле Кia Pikanto со стороны Самары в направлении Бугуруслана. В пути следования она сбила 62-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода и без светоотражающих элементов на одежде. После этого автомобилистка не справилась с управлением и опрокинулась в правый кювет.

В результате случившегося пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Также в аварии пострадали автомобилистка и ее 19-летняя пассажирка. Обеих госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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