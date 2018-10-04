Самарцам запретили ловить более 5 кг рыбы в сутки
Соответствующий приказ выпустил минсельхоз РФ
Рыбаки смогут поймать за сутки 5 кг судака или одного сомаФото: Архив "КП"
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На водоемах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна установили суточные нормы добычи рыбы. Соответствующий приказ выпустило министерство сельского хозяйства РФ.
Согласно документу, изменения затронут и Самарскую область. Теперь местные рыбаки смогут ловить в сутки не более 5 кг одного вида рыб или одну рыбину, если ее вес превышает 5 кг. К примеру, самарцы смогут наловить 5 кг судака или щуки, либо одного сома или 20 раков.
Подобные ограничения также ввели в Марий Эл, Татарстане, Чувашской республике, Вологодской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областях.