Самарцам запретили ловить более 5 кг рыбы в сутки

4 Окт. 16:27 2018-10-04T16:27:14+03:00

Рыбаки смогут поймать за сутки 5 кг судака или одного сома Фото: Архив "КП"

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На водоемах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна установили суточные нормы добычи рыбы. Соответствующий приказ выпустило министерство сельского хозяйства РФ.

Согласно документу, изменения затронут и Самарскую область. Теперь местные рыбаки смогут ловить в сутки не более 5 кг одного вида рыб или одну рыбину, если ее вес превышает 5 кг. К примеру, самарцы смогут наловить 5 кг судака или щуки, либо одного сома или 20 раков.

Подобные ограничения также ввели в Марий Эл, Татарстане, Чувашской республике, Вологодской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областях.