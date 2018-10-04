В лесу за отелем в Тольятти нашли труп без вести пропавшей женщины

4 Окт. 18:44 2018-10-04T18:49:00+03:00

Сейчас правоохранители разбираются, что стало причиной ее гибели

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2 октября, примерно в 11 часов утра, в лесном массиве за территорией отеля "Альпен Парк" на Баныкина в Тольятти был обнаружен труп человека. Местные жители наткнулись на тело женщины, которое лежало на земле под деревьями.

- Личность погибшей установлена - ей 50 лет. Погибшая с 20 чисел августа числилась как без вести пропавшая, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По первым предположениям экспертов, смерть несчастной наступила около полутора месяцев назад. Что стало причиной ее гибели - поможет выявить назначенное судебно-медицинское исследование.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. Не исключено, что она покончила с собой. С места изъята предсмертная записка.