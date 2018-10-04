Этой осенью у Чапаевска и Новокуйбышевска появятся новые подъездные дороги

4 Окт. 22:04 2018-10-04T22:04:57+03:00

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В Чапаевске и Новокуйбышевске в этом году должны появиться обновленные подъездные автодороги от автомобильный трассы Самара-Волгоград. Сейчас они находятся в стадии капитального ремонта, который ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги».

- Ремонтные работы на подъезде к Новокуйбышевску сейчас практически закончены — дорога находится на этапе приемки работ и сдачи в эксплуатацию. На участке протяженностью 7,46 км заменена «дорожная одежда» с укладкой верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, проведен ремонт водопропускных труб, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесена разметка. Стоимость капитального ремонта по государственному контракту составила 146,8 млн рублей, - сообщили в правительстве.

Протяженность подъезда к Чапаевску — 3,23 км. Дорожники обновляют проезжую часть, также предусмотрены работы по установке опор освещения и строительству новых тротуаров и пешеходных дорожек.

- В настоящее время на проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, к укладке верхнего слоя мы планируем приступить к концу текущей недели. Также ведутся работы по устройству 134 новых световых опор, строительству тротуаров и остановочных карманов с остановками, - рассказал сегодня директор подрядной организации ООО «Стройсервис» Михаил Цибин.

Срок завершения всех работ в рамках проекта — 31 октября.