Александр Хинштейн: Пост замначальника самарского ГУ МВД займет полицейский из Волгограда

5 Окт. 11:14 2018-10-05T11:14:00+03:00

Это место стало вакантно после отставки президентом РФ Алексея Гриня

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В ГУ МВД по Самарской области грядут кадровые назначения. Новым заместителем начальника регионального Главка может стать полицейский из Волгограда - Александр Прядко. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- До последнего времени Александр Прядко занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Волгоградской области, - рассказал Александр Хинштейн.

Напомним, что предыдущий замначальника самарской полиции Алексей Гринь покинул этот пост в июне 2018 года. Его отправил в отставку президент РФ Владимир Путин.