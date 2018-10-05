Александр Хинштейн: Пост замначальника самарского ГУ МВД займет полицейский из Волгограда
Это место стало вакантно после отставки президентом РФ Алексея Гриня
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:
В ГУ МВД по Самарской области грядут кадровые назначения. Новым заместителем начальника регионального Главка может стать полицейский из Волгограда - Александр Прядко. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
- До последнего времени Александр Прядко занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Волгоградской области, - рассказал Александр Хинштейн.
Напомним, что предыдущий замначальника самарской полиции Алексей Гринь покинул этот пост в июне 2018 года. Его отправил в отставку президент РФ Владимир Путин.