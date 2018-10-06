В Самаре на дублере Ново-Садовой неизвестный водитель сбил 17-летнего подростка и скрылся

6 Окт. 10:23 2018-10-06T10:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 октября, около 21:00 на дублере улицы Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Там в районе дома № 246 сбили 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, неустановленный автомобиль двигался по дублеру со стороны улицы Аминева в направлении проспекта Кирова. В пути следования водитель сбил молодого человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Удар был такой силы, что парня откинуло с пешеходного перехода в сторону жилых домов. Машина виновника скрылась. Молодой человек шел в наушниках, может, от этого и не заметил летящую машину, - рассказали очевидцы случившегося.

В результате ДТП подросток получил серьезные травмы. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из городских больниц. В настоящее время полицейские объявили скрывшегося водителя в розыск. Они просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия, сообщить об этом по телефонам: 951-91-21 или 373-78-78.