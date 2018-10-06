В Самаре во дворе на Пугачевской забил родник

6 Окт. 12:01 2018-10-06T12:01:54+03:00

По словам местных жителей, вода пребывает уже четвертый день

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В Кировском районе Самары произошла коммунальная авария — на улице Пугачевской прорвало трубу с холодной водой. Из-за этого двор дома № 4 оказался затоплен.

Четвертый день посередине двора из асфальта бьет родник. Весь двор уже в воде, и вся улица Пугачёвская, - жалуются местные жители.

Посреди двора образовались две ямыФото: Соцсети

Судя по фото, которые они опубликовали в соцсетях, в этом дворе, помимо затопления, есть и еще одна проблема. Там начали проваливаться недавно уложенные заплатки. Один такой провал жители обозначили покрышкой, которая, к слову, уже наполовину скрылась под водой, а второй — деревянной палкой. Появились ли эти ямы из-за размыва грунта, или из-за плохой работы дорожников, пока не ясно.

Выяснять причины ЧП и устранять его последствия предстоит сотрудникам Самарских коммунальных систем. А они пообещали заняться этим вопросом только в понедельник, 8 октября.