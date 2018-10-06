В Самаре открылся обновленный Дворец легкой атлетики
В субботу, 6 октября, на улице Физкультурной, 101 в Самаре состоялось торжественное открытие Дворца легкой атлетики. Он вновь открыл свои двери для посетителей после завершения капитального ремонта, который проводился с марта этого года. Об этом сообщает собственник объекта ООО «Поволжский региональный центр».
Известно, что на обновление здания у компании ушло более 200 миллионов рублей. Модернизация затронула свыше 10 тысяч квадратных метров спорткомплекса. В рамках ремонта в Дворце легкой атлетики провели витражное остекление, утеплили фасад, обновили отделку помещений, заменили крышу и покрытие манежа, а также все инженерные коммуникации.
В спорткомплексе переоборудовали легкоатлетический манежФото: vk.com
К уже имеющимся школам и секциям в спорткомплексе добавились фитнес-центр, который включает в себя тренажерный зал, тяжелоатлетическую зону, зону единоборств, детский дворик и фитнес-бар, а также Центр спортивной подготовки и развития детей Дениса Аблязина «Чемпион» и зал для занятия йогой.