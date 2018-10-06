Легковушка и КамАЗ вылетели в кювет после жесткого столкновения в Ставропольском районе

6 Окт. 17:43 2018-10-06T17:44:06+03:00

Пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу

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Сегодня днем, 6 октября, в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Там по неизвестной пока причине столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, удар был такой силы, легковушка вылетела в кювет. Что касается большегруза, то он, по предварительным версии сотрудников ГИБДД, после столкновения съехал на обочину, врезался в световую опору и тоже опрокинулся в кювет. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Большегруз опрокинулся в кювет после столкновения с легковушкой и опорой

В результате случившегося водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. Водителю КамАЗа помощь медиков не понадобилась.

В настоящее время стражи порядка проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все детали произошедшего.