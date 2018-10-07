В Самаре на пересечении Советской Армии и Ново-Садовой убрали самострой и сделали пешеходный переход

7 Окт. 11:51 2018-10-07T11:51:03+03:00

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Депутат государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил о решении одной из городских проблем. Речь идет о появлении нового пешеходного перехода возле «Современника».

- Как и обещал: на пересечении Советской Армии-Ново-Садовой появился долгожданный пешеходный переход. На месте демонтированного незаконного павильона строители начинают класть плитку. С момента демонтажа этого «бессмертного» самостроя, который до меня не могли убрать 18 лет, прошёл ровно месяц, - рассказал Хинштейн у себя в твиттере.

Политик отметил, что такие самострои, как убранный с вышеуказанного адрес, «уродуют облик города». В этом же случае из-за него было невозможно сделать пешеходный переход, что возмущало некоторых местных жителей.

- Жалобы были, я лично выезжал на место, встречался с жителями. И переход был не через 100 метров; для того, чтобы перейти Советскую Армию, требовалось сделать круг через Ново-Садовую, - подчеркнул депутат.