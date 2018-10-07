2018-10-07T11:51:03+03:00
Общество

В Самаре на пересечении Советской Армии и Ново-Садовой убрали самострой и сделали пешеходный переход

О положительном решении одной из жалоб горожан сообщил Александр Хинштейн
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
По словам Хинштейна, на отсутствие перехода жители часто жаловалисьПо словам Хинштейна, на отсутствие перехода жители часто жаловалисьФото: соцсети
Изменить размер текста:

Депутат государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил о решении одной из городских проблем. Речь идет о появлении нового пешеходного перехода возле «Современника».

- Как и обещал: на пересечении Советской Армии-Ново-Садовой появился долгожданный пешеходный переход. На месте демонтированного незаконного павильона строители начинают класть плитку. С момента демонтажа этого «бессмертного» самостроя, который до меня не могли убрать 18 лет, прошёл ровно месяц, - рассказал Хинштейн у себя в твиттере.

Политик отметил, что такие самострои, как убранный с вышеуказанного адрес, «уродуют облик города». В этом же случае из-за него было невозможно сделать пешеходный переход, что возмущало некоторых местных жителей.

- Жалобы были, я лично выезжал на место, встречался с жителями. И переход был не через 100 метров; для того, чтобы перейти Советскую Армию, требовалось сделать круг через Ново-Садовую, - подчеркнул депутат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет