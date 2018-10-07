2018-10-10T15:47:25+03:00
Общество

Дмитрий Азаров предложил придумать Фрунзенскому мосту новое название

Жители уже активно делятся вариантами в социальных сетях
Михаил ГОРЮНОВ
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Глава региона предложил горожанам придумать варианты названия мостаГлава региона предложил горожанам придумать варианты названия мостаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 7 октября, обратился к жителям с необычным предложениям. Он поинтересовался, стоит ли придумывать новое название для строящего Фрунзенского моста.

- Есть идея объявить народный конкурс по выбору названия строящегося моста через реку Самара. Как вам предложение? - написал глава региона в своем твиттере.

Поднятая Азаровым тема вызвала у пользователей социальной сети волну обсуждений. Кто-то согласился с тем, что строение нужно переименовать, другие, наоборот, категорически против.

Варианты ответа тоже есть, самые разные: Солист, Самарский,Крепостной, Ровный — в противовес волнистому Южному мосту, ну и, конечно, Кряжский.

Напомним, что строительство Фрунзенского моста началось в 2015 году. Первая очередь перехода включи в себя переход через реку Самару и озеро Банное, транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной. Протяженность участка составит 2,67 километра.

Самарские краеведы о переименовании Фрунзенского моста:

Самарские краеведы: Фрунзенский мост может быть хлебным или Саратовским

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