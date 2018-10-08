У гостиницы «Моя» на въезде в Самару установят светофор с кнопкой

8 Окт. 10:49 2018-10-08T10:49:09+03:00

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На въезде в Самару со стороны Московского шоссе скорректируют схему движения. Там возле гостиницы «Моя» до конца года установят светофор с кнопкой для пешеходов. Об этом сообщили представители АСУДД Самары.

Установить светофор с кнопкой решили после многочисленных обращений горожан. Как сообщили в компании «Дорсигнал», сейчас сотрудники ГИБДД и Росавтодора совместно прорабатывают вопрос об организации возле гостиницы «Моя» регулируемого пешеходного перехода.

Отметим, что необходимость установки светофора с кнопкой во многом связана с пробками на въезде в город. Пешеходы переходят дорогу, когда им удобно, замедляя движение автомобилей. Светофор с кнопкой будет накапливать пешеходов и пропускать их группой.