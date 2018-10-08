В Самаре возле недостроя на Врубеля, который облюбовала молодежь, выставят охрану

8 Окт. 14:40 2018-10-08T14:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Самары обратился к чиновникам с просьбой ограничить доступ в недостроенное здание, которое находится на пересечении улиц Врубеля и Гая. Его уже давно облюбовала молодежь. Почти каждый день молодые люди забираются в недострой, «тусуются» на крыше, а также кидают оттуда кирпичи по трамваям и по станции Юннатов.

Молодые люди устраивают "тусовки" в недострое едва ли не каждый деньФото: Twitter.com

Как сообщили в министерстве имущественных отношений Самарской области, доступ в недострой был ограничен в минувшую пятницу, 5 октября. Однако в воскресенье там вновь была замечена группа молодых людей. Сегодня, 8 октября, чиновники пообещали выставить на данном объекте пост охраны.