В Самаре будут судить пенсионерку, сбросившую 5-летнюю девочку с балкона 3 этажа
В Самаре в скором времени предстанет перед судом 70-летняя местная жительница, которую обвиняют в покушении на убийство 5-летней девочки.
Напомним, ЧП произошло вечером 21 июня этого года в квартире одного из домов в поселке Мехзавод Красноглинского района. Пенсионерка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начала избивать малышку руками, ногами и молотком. Удары она наносила по туловищу и по голове ребенка. В какой-то момент девочка выбежала на балкон и стала звать на помощь. Здесь ее вновь настигла разъяренная пенсионерка. Женщина схватила малышку и перекинула ее через перила балкона третьего этажа. В результате случившегося девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. К счастью, ребенка удалось спасти.
На время предварительного следствия пенсионерке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, в настоящее время расследование уголовного дела в отношении нее завершено и направлено на рассмотрение в федеральный суд Красноглинского района.