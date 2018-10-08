2018-10-08T16:34:11+03:00
Происшествия

В Самаре МБУ «Дорожное хозяйство» уличили в мошенничестве с несуществующим водителем

Учреждение 2,5 года выплачивало зарплату фиктивному работнику
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуратура выявила хищение более 600 тысяч бюджетных средствПрокуратура выявила хищение более 600 тысяч бюджетных средствФото: Архив "КП"
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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства муниципального бюджетного учреждения Самары «Дорожное хозяйство». Его подозревают в хищении бюджетных средств в крупном размере.

Поводом для этого послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства. Так, было установлено, что в учреждение на основании подложных документов был принят водитель. Фактически он там не работал. Несмотря на это, с марта 2016 года по август 2018 года несуществующему работнику исправно перечислялась заработная плата. Общая сумма ущерба, которая была причинена муниципальному бюджету, составила более 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самары, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». В настоящее время ведется следствие. Его ход находится на контроле прокуратуры.

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