В Самаре МБУ «Дорожное хозяйство» уличили в мошенничестве с несуществующим водителем

8 Окт. 16:34 2018-10-08T16:34:11+03:00

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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства муниципального бюджетного учреждения Самары «Дорожное хозяйство». Его подозревают в хищении бюджетных средств в крупном размере.

Поводом для этого послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства. Так, было установлено, что в учреждение на основании подложных документов был принят водитель. Фактически он там не работал. Несмотря на это, с марта 2016 года по август 2018 года несуществующему работнику исправно перечислялась заработная плата. Общая сумма ущерба, которая была причинена муниципальному бюджету, составила более 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самары, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». В настоящее время ведется следствие. Его ход находится на контроле прокуратуры.