2018-10-08T16:51:54+03:00
Общество

Главы департаментов образования и спорта Самары покидают свою посты

Лилия Галузина и Виктор Анисатов решили уйти по собственному желанию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В администрациии Самары наметились кадровые перестановки. Руководители сразу двух департаментов решили покинуть свои посты. В частности, по собственному желанию уходят глава департамента образования Лилия Галузина и глава департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, Лилия Галузина руководила департаментом образования с февраля 2014 года, а до этого она 11 лет работала директором в школе № 132.

Что касается Виктора Анисатова, то он занимал пост департамента физической культуры и спорта с марта 2017 года. До этого он занимал руководящие посты в администрации Новокуйбышевска.

Что рассказывала на радио КП-Самара Лилия Галузина о работе самарских школ, форме и новых требованиях безопасности

В радиостудии "КП" - руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина

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