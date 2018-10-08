2018-10-08T16:47:02+03:00
Общество

Модернизацию теплоснабжения просят включить в число приоритетных нацпроектов

Как считают представители ресурсных предприятий, это позволит повысить эффективность тепловых сетей по всей стране
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Денис Паслер считает, что энергоэффективностью должно заняться государствоДенис Паслер считает, что энергоэффективностью должно заняться государство
Изменить размер текста:

Государственные институты должны участвовать в повышении эффективности теплоснабжающей инфраструктуры. С таким предложением выступил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер на дискуссии «Будущее российского теплоснабжения» в рамках Российской энергетической недели.

По мнению представителя ресурсоснабжающей компании, это необходимо именно потому, что сегодня в регулируемых ценах нет источников для модернизации изношенной инфраструктуры.

- Нужны колоссальные деньги, чтобы изменить ситуацию, банки не хотят финансировать проекты в ЖКХ из-за убыточности отрасли, из-за частого изменения правил, - отметил Денис Паслер.

По мнению эксперта, теплоснабжающая цепочка может работать на 30% эффективнее, если сделать ее более современной. Жилой фонд должен стать более энергоэффективным, чтобы потери тепла стали значительно меньше: в домах необходимо ставить приборы учета, утеплять новыми материалами стены и подъезды, балансировать системы отопления, ставить индивидуальные тепловые пункты.

При этом в энергоэффективные ремонты нужно вложить около 13 трлн рублей. Еще около 1,8 трлн рублей нужно выделить на комплексную модернизацию тепловых сетей. Сейчас у инфраструктурных операторов таких денег на финансирование этих проектов нет. В частности, в Самарской области «Т Плюс» за последние три года существенно увеличил объем инвестиций. Если в 2016 году объем инвестиций составлял около 600 млн рублей, то уже в 2017 году эта цифра превысила 2 млрд рублей, а на 2018 и 2019 годы запланировано более 6 млрд рублей. Несмотря на это, даже подобного роста вложений недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию. Решением данной проблемы, по мнению Дениса Паслера, должно стать включение модернизации теплоснабжения в перечень приоритетных национальных проектов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет