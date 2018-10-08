Модернизацию теплоснабжения просят включить в число приоритетных нацпроектов

8 Окт. 16:47 2018-10-08T16:47:02+03:00

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Государственные институты должны участвовать в повышении эффективности теплоснабжающей инфраструктуры. С таким предложением выступил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер на дискуссии «Будущее российского теплоснабжения» в рамках Российской энергетической недели.

По мнению представителя ресурсоснабжающей компании, это необходимо именно потому, что сегодня в регулируемых ценах нет источников для модернизации изношенной инфраструктуры.

- Нужны колоссальные деньги, чтобы изменить ситуацию, банки не хотят финансировать проекты в ЖКХ из-за убыточности отрасли, из-за частого изменения правил, - отметил Денис Паслер.

По мнению эксперта, теплоснабжающая цепочка может работать на 30% эффективнее, если сделать ее более современной. Жилой фонд должен стать более энергоэффективным, чтобы потери тепла стали значительно меньше: в домах необходимо ставить приборы учета, утеплять новыми материалами стены и подъезды, балансировать системы отопления, ставить индивидуальные тепловые пункты.

При этом в энергоэффективные ремонты нужно вложить около 13 трлн рублей. Еще около 1,8 трлн рублей нужно выделить на комплексную модернизацию тепловых сетей. Сейчас у инфраструктурных операторов таких денег на финансирование этих проектов нет. В частности, в Самарской области «Т Плюс» за последние три года существенно увеличил объем инвестиций. Если в 2016 году объем инвестиций составлял около 600 млн рублей, то уже в 2017 году эта цифра превысила 2 млрд рублей, а на 2018 и 2019 годы запланировано более 6 млрд рублей. Несмотря на это, даже подобного роста вложений недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию. Решением данной проблемы, по мнению Дениса Паслера, должно стать включение модернизации теплоснабжения в перечень приоритетных национальных проектов.