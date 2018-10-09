2018-10-09T14:07:06+03:00
Происшествия

В Самаре инженера по охране труда осудили за гибель 17-летнего подростка в строящейся высотке

Молодой человек в темноте оступился и упал в шахту лифта, которая не была огорожена
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор инженеру по охране труда одного из ООО, по чьей вине погиб 17-летний подросток.

Напомним, трагедия произошла 27 ноября прошлого года примерно в 17:40 в строящемся доме на пятой просеке в Октябрьском районе. Молодой человек вместе со своими знакомыми должен был доставить квартирные двери. При подъеме по лестнице подросток, видимо, оступился и упал с 14 этажа в лифтовую шахту. От полученных травм парень скончался в тот же день в больнице. Как полагают правоохранители, все это произошло из-за того, что в доме не было света, а лифтовая шахта не имела ограждения.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, суд признал инженера по охране труда виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на 1 год.

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