В Самаре водитель KIA сбил на «зебре» 10-летнего велосипедиста

9 Окт. 15:59 2018-10-09T15:59:54+03:00

ДТП произошло на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина

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В понедельник, 8 октября, около 15:00 в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 40-летний водитель, двигаясь на автомобиле Kia Sportage по проспекту Ленина со стороны улицы Осипенко, начал поворачивать налево на улицу Первомайскую и сбил 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть улицы Первомайской по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

В результате случившегося мальчик получил ушиб левой ноги. Для оказания необходимой помощи его доставили в больницу.

Как установили инспекторы ГИБДД, в момент ДТП водитель иномарки был трезв. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.