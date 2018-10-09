2018-10-09T17:00:21+03:00
Происшествия

Пожар у завода Тарасова в Самаре: горели бочки из-под битума

Днем 9 октября в Самаре около завода Тарасова произошел пожар
Анастасия ФИЛАТОВА
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Местные жители заметили густой черный дым и всполохи огня у завода ТарасоваМестные жители заметили густой черный дым и всполохи огня у завода ТарасоваФото: Соцсети
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Во вторник, 9 октября, жители Самары заметили густой черный дым, идущий со стороны завода имени Тарасова на Московском шоссе. Как оказалось, там произошло загорание горючих отложений в бочках из-под битума. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 16:30. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На тушение возгорания выезжали более 30 пожарных и 7 единиц техники. Ликвидировать пожар им удалось в 16:51.

- Мы заметили, как повалил дым, хорошо, что ветер не на нас, обычно бывает просто нечем дышать. Литейное производство напротив - жесть! – поделилась местная жительница.

В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия и ущерб от пожара.

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