2018-10-10T08:06:17+03:00
Общество

В Самаре частично ограничили движение на Московское шоссе - Ново-Вокзальная

На перекрестке ведутся аварийно-ремонтные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий СтародубцевФото: Дмитрий СтародубцевФото: Twitter.com
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Утро среды, 10 октября, вновь встретило самарцев пробкой на Московском шоссе. В частности, внушительный затор образовался на пересечении с улицей Ново-Вокзальной. Как оказалось, виной тому не ДТП или сломавшийся трамвай, а ремонтные работы.

Движение по Ново-Вокзальной затруднено от улицы Фадеева до дома № 247 Фото: Яндекс.Пробки

Движение по Ново-Вокзальной затруднено от улицы Фадеева до дома № 247Фото: Яндекс.Пробки

- Утро встречает автолюбителей на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной заужением проезжей части. Где-то здесь у ПТС отказало отопление, - написал один из самарцев в Твиттере.

Сейчас на перекрестке работает аварийная бригада. На время работ они выставили ограждения на улице Ново-Вокзальной и перекрыли две полосы движения на Московском шоссе.

На Ново-Вокзальной работает аварийная бригада и техника Фото: Twitter.com

На Ново-Вокзальной работает аварийная бригада и техникаФото: Twitter.com

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