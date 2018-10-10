В Самаре частично перекроют движение по улице Ново-Садовой

10 Окт. 11:18 2018-10-10T11:18:43+03:00

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В среду, 10 октября, в Самаре закроют проезд по улице Ново-Садовой на участке от улицы Полевой до улицы Первомайской. В частности, движение ограничат по трем полосам по направлению из города. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, что ранее автомобилисты заметили, что дорога над бывшим котлованом метрополитена начала проваливаться. Власти заверили, что следят за просадкой асфальта. Сегодня минтранс совместно с представителями городской администрации, Самарских коммунальных систем, Предприятия тепловых сетей и врио министра строительства Самарской области Александра Баландина выезжали с проверкой на данный участок Ново-Садовой.

- При взятии проб для определения причин просадки над бывшим котлованом метрополитена обнаружена горячая вода. Принято решение о закрытии данного участка во избежание аварийно-опасных ситуаций, - рассказали в минтрансе.

Пока сроки завершения работ по устранению аварии и последующего открытия дороги не уточняются.