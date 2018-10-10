В Самаре подвели итоги экомарафона «Для тебя. Для нас. Для планеты»

10 Окт. 13:51 2018-10-10T13:51:27+03:00

Основная идея экомарафона – привлечь как можно больше людей к проблеме утилизации отходов и к вопросам ответственного отношения к окружающей среде. Фото: «Мега»

Основная идея экомарафона – привлечь как можно больше людей к проблеме утилизации отходов и к вопросам ответственного отношения к окружающей среде

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В Самаре прошел экомарафон «Для тебя. Для нас. Для планеты». Во время него гости ТЦ «Мега» смогли принять участие в экогонке и сдать пластик, бумагу и стекло, а также посетить лекции по экологии и поучаствовать в плоггинге.

Плоггинг – еще один популярный тренд, который зародился в Швеции. Это бег со сбором мусора по дороге. Участники могут убить сразу двух зайцев: обычный бег трусцой превращается в экологическую акцию, которая помогает сделать окружающее пространство чище. Кроме того, у бегуна увеличивается расход калорий: для того, чтобы подобрать мусор, нужно наклониться или присесть.

Основная идея экомарафона – привлечь как можно больше людей к проблеме утилизации отходов и к вопросам ответственного отношения к окружающей среде. Специально для сбора отходов на Летнем бульваре у ТЦ был установлен пункт приема, в котором правильно отсортированные отходы обменивали на наклейки в эко-паспорте. С 3 по 27 сентября по семи различным направлениям города курсировал специальный «Экомобиль». Самарцы могли отслеживать расписание «Экомобиля» на сайте «Меги» и выбирать наиболее удобные для себя адреса для сдачи отходов.