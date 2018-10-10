"Это будет аэропорт имени святого Владимира": Михаил Матвеев высказался об инициативе переименования Курумоча

10 Окт. 15:24 2018-10-10T20:11:31+03:00

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На радио КП-Самара 98,2 FM в программе "Городская среда" обсудили неожиданно вспыхнувшую в Самарской области страсть к неймингу. Напомним, накануне Дмитрий Азаров выступил с инициативой переназвать Фрунзенский мост, а потом появились обсуждения того, чтобы присвоить аэропорту "Курумоч" имя известной личности - любой, на выбор горожан. Свое отношение к этой идее высказал депутат губернской Думы Михаил Матвеев:

- Я думаю, что переименование чего-либо не должно носить конъюнктурный характер. Как при советской власти было - вождь умер и сразу начинается переименование. Я вообще считаю, что к топографическим названиям, которые носят имя какого-либо человека нужно очень осторожно. Эта идея, на мой взгляд, полностью коньюктурная и имеет целью назвать один из аэропортов именем князя Владимира, такое у меня подозрение. Учитывая инициатора этой идеи, архимандрита Тихона, который считается духовником Путина, складывается ощущение, чтобы назвать Пулково этим именем! Когда церковный иерарх выступает с инициативой и в массовом порядке начинается переименование аэропортов… мне кажется, такое не должно принимать массовый характер, - рассказал Михаил Матвеев на радио "КП-Самара".

Также он добавил, что не хотел бы, чтобы Курумоч назывался по-другому.

- Мне нравится старинное название и хотя я понятия не имею, что значит “Курумоч”, но предполагаю, что это какое-то тюркское, дохристианское название, которое образовалось в этом месте тысячи лет назад и трогать его не нужно, - отметил Матвеев.

Что сказал Михаил Матвеев о переименовании аэропортов по всей России:

Мне кажется, хотят назвать аэропорт именем Владимира: Михаил Матвеев о присвоении "Курумочу" нового имени 00:00 00:00

А вот что думают самарские краеведы о Фрунзенском мосте и тех именах, которые ему могли бы присвоить: