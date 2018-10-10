В Самаре начальника отделения ГИБДД поймали на взятке в 36 тонн щебня

10 Окт. 16:16 2018-10-10T17:53:36+03:00

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по Самаре Алексея Тулина. Его заподозрили в получении взятки, сопряженной с вымогательством.

По версии следствия, с мая 2017 года по май 2018 года Тулин получил в несколько приемов взятку от начальника службы путей транспортного МП. При этом это были не деньги, а около 36 тонн щебня. За эту взятку полицейский должен был закрывать глаза на нарушения при выполнении ремонта трамвайных путей на дорогах общего пользователя, которые могло допустить предприятие или его сотрудники.

- В настоящее время Алексей Тулин задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в данном преступлении он не признал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

В областном главке уже начачали собственное служебное расследование.

- По факту произошедшего начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенент полиции Александр Винников назначил проведение служебной проверки. В случае, если вину действующего сотрудника докажут, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Следователи не исключают, что высокопоставленный полицейский может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. В связи с этим они просят всех, кто мог стать свидетелем незаконной деятельности или пострадал от действий полицейского, сообщить об этом по телефону: 8-846- 339-12-91.