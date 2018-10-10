В Самаре появился первый виртуальный "Яндекс-Лицей"

10 Окт. 21:39 2018-10-10T21:41:57+03:00

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Самарская губерния – стала одной из первых, кто принял образовательный IT-проект Яндекса - "Яндекс-Лицей". Вчера, 9 октября, в детском технопарке "Кванториум-63 регион" торжественно открылся виртуальный лицей нового формата для школьников из 8-9 классов

- В новом учебном заведении соединятся дистанционные и очные методики обучения, — говорит координатор IT-программы в Самарской области Елена Безгласная. —Здесь лицеисты будут изучать один из инструментов для достижения успешности в современном мире — язык Python. Учебную программу разработали в Школе анализа данных, преподаватели прошли онлайн-тестирования и скайп-собеседование, а потом посетили обучающий семинар в Москве.

Ребята тоже выдержали серьезный конкурс. Задания были на логику и общую эрудицию в IT-сфере. В итоге, из 60 желающих - лицеистами стали 24 школьника губернии. Их поделили на две группы. Впереди у начинающих программистов 2-годичное обучение, посещать «Яндекс-Лицей» надо только дважды в неделю, все остальное время – виртуальное обучение. Причем, у юных технарей будут развивать новое IT-мышления и навыки программирования.

Несмотря на виртуальность, сертификаты и дипломы об окончании у ребят будут, естественно, реальными. Их будет нестыдно показать будущему работодателю.