В Чапаевске ищут водителя, который сбил человека во дворе и уехал

11 Окт. 06:47 2018-10-11T06:47:40+03:00

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Полиция Чапаевская обратилась с просьбой откликнутся свидетелей и очевидцев ДТП. Авария произошла 9 октября примерно в 8 часов утра. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, во дворе дома № 100 по улице Ленина сбил пешехода. 19-летний молодой человек переходил дорогу слева направо по ходу движения неустановленного автомобиля.

Пострадавшему пешеходу потребовалась медицинская помощь. Водитель с места аварии скрылся. Сейчас в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. За оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, ему грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Очевидцев просят сообщить имеющуюся информацию по тел. (+7) 84639

2-14-59 (ОГИБДД), (+7) 84639 2-28-55 (ДЧ О МВД по г. Чапаевску) или 112.