Билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит» 29 октября: цены, где купить

11 Окт. 14:28 2018-10-11T14:28:51+03:00

Купить билеты на матч 12 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит», который пройдет на «Самара Арене», можно будет с 12 октября

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В пятницу, 12 октября, стартует продажа билетов на матч 12 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом». Игра пройдет 29 октября в 19:00 на стадионе «Самара Арена».

Приобрести билеты можно будет в кассах стадиона «Металлург» (с 11:00 до 19:00), в удаленных кассах, а также на официальном сайте «Крыльев Советов».

Адреса удаленных касс:

- ТЦ «Вива Ленд», проспект Кирова, 147.

- ТЦ «Вавилон», улица Ульяновская, 18.

- ТЦ «Космопорт», улица Дыбенко, 30.

- ТЦ «Сила Спорта», Московское шоссе, 17 (с 10:30 до 20:30).

- ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)

- ТЦ «Мега Сити», улица Ново-Садовая, 160М.

- ТЦ «Русь на Волге», Тольятти, улица Революционная, 52А.

Стоимость билетов в зону «Стандарт» будет варьироваться от 400 до 700 рублей, а в зоне повышенной комфортности – от 700 до 1500 рублей (здесь билет будет включать разовую парковку).

Детей, не достигших 14 лет, будут пускать на стадион только в сопровождении взрослых. В сектор D515 билеты им продаваться не будут. В сектора С119, С118, А102, А103 родители смогут купить билеты своим детям с 50% скидкой. Детей до 4 лет будут пускать на стадион бесплатно в сопровождении взрослого. Сидеть им придется на коленях родителей.

Приобрести билет за половину стоимости смогут и инвалиды-колясочники. Для них специально оборудованы места трибун С, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% будет также предоставлена инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117 (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп будут продаваться в ТЦ «Сила Спорта» с 11:00 до 20:30.

Не будут продаваться билеты в сектора D514 (1/2), D516 (1/2). Как отмечают в пресс-службе «Крыльев Советов», билеты в сектора 5 яруса трибун D, B и A начнут продавать после заполнения 2 и 5 яруса трибуны С.